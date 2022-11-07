أخبار اليمن : غداً الثلاثاء .. خسوف كلى للقمر

غداً الثلاثاء .. خسوف كلى للقمرسيؤدي آخر خسوف كلي للقمر حتى عام 2025 إلى تحويل لون القمر إلى اللون الأحمر غداً الثلاثاء 8 نوفمبر، ولكن الوقت الذي يجب أن تبحث فيه بالضبط يعتمد على مكان وجودك.

سيكون الخسوف، الذي أطلق عليه اسم خسوف "قمر الدم" مرئيًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والمحيط الهادئ وأستراليا وآسيا، أثناء الكسوف سيمر القمر الكامل عبر ظل الأرض وهو يتحرك خلف كوكبنا فيما يتعلق بالشمس، مما يمنحه لونًا دمويًا مذهلاً في هذه العملية، يمكنك مشاهدة الخسوف الكلي للقمر على موقع ProfoundSpace.org مجانًا، من خلال العديد من البث الشبكي من المراصد عبر الولايات المتحدة.

وسيبدأ خسوف "قمر الدم" يوم الثلاثاء في الساعة 3:02 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة 08:02 مساء بتوقيت مصر، عندما يبدأ القمر في دخول المنطقة الخارجية من ظل الأرض.

وكتبت وكالة ناسا في جدول زمني للكسوف: "القمر يبدأ في التعتيم، لكن التأثير خفي تمامًا".

وسيكون أكثر ما يلفت الانتباه هو مرحلة الكسوف الجزئي، التي ستبدأ في الساعة 4:09 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة 09:09 مساء بتوقيت جرينتش وتستمر ما يزيد قليلاً عن ساعة، يحدث هذا عندما يدخل القمر في ظل الأرض، أو الجزء الأكثر قتامة من ظل الأرض، إذا لم تلاحظ كسوفًا جزئيًا، فيجب أن تكون قادرًا على رؤية ذلك بالعين المجردة.

