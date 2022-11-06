أخبار اليمن : رصد 54 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

رصد 54 خرقاً لقوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 54 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات 6 غارات للطيران التجسسي على حيس والجبلية، وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجوائهما.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و12 خرقاً بقصف مدفعي، و25 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.