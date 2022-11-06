أخبار اليمن : اجواء باردة في 10 محافظات يمنية

اجواء باردة في 10 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة في عدة محافظات، ورياحاً تعمل على إثارة الأتربة والرمال في المناطق المجاورة للسواحل خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء باردة وجافة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، وباردة نسبياً في مرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع وإب.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح معتدلة إلى شديدة السرعة تتراوح ما بين 18-28 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تعمل على إثارة الأتربة والرمال على المناطق المجاورة للسواحل.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 6.5 ، عمران : 7 ، صنعاء : 7.4، السدة : 9.3، إب : 10 درجات.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

(سبأ)

