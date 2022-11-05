اتفرج .. ميريام كلينك ولعتها على الاّخر بـ مؤخرة عارية ورقص بالدولارات

بيروت - ثريا شاهين - فاجأت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك متابعيها، بنشر فيديوهات الاحتفال بعيد ميلادها مع دولارات تتطاير يوم 14 أغسطس، في وقت تعيش فيه بلادها ظروفا معيشية صعبة.

واحتفلت النجمة الاستعراضية اللبنانية بعيد ميلادها أول أمس، بتأدية رقصة تتطاير فيها مئات الدولارات، فيما يعاني فيه وطنها أزمة معيشية خانقة، ومأساة انفجار مرفأ بيروت.

وشاركت الجمهور رقصة مع عدة صور ومقاطع فيديو من احتفالها بهذه المناسبة. وظهرت كلينك وهي ترتدي ملابس زهرية وترقص بطريقة مثيرة حاملة بين يديها كمية من الدولارات، عمدت إلى رميها في الهواء والتباهي بهذا المبلغ، لتقوم بعد ذلك بوضعه في “التوب” الذي ترتديه جهة الصدر، لكن الأمر الأكثر استفزازا هو وضعها للدولار في حذائها.

وكان اللافت أن كلينك كانت أمنيتها الأولى خلال هذه المناسبة هي أن تكون الأيام المقبلة أفضل من سابقاتها، قائلة: “عيد ميلاد سعيد للملكة”.

وبدت ميريام بقمة السعادة، وهي تطفئ شمعتها الجديدة، فحمل قالب الحلوى مجسما لتاج وشعار مملكة كلينكستان QMK.