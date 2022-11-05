أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة

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تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة

أفادت شركة النفط اليمنية، اليوم، بأن تحالف العدوان احتجز سفينة ديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم خضوعها للتفتيش وحصولها على تصاريح دخول أممية. تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدةأفادت شركة النفط اليمنية، اليوم، بأن تحالف العدوان احتجز سفينة ديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم خضوعها للتفتيش وحصولها على تصاريح دخول أممية. وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام يحيى المتوكل، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة الديزل "سوبرانو سيرين" على الرغم من تفتيشها في جيبوتي. وأشار المتوكل إلى أن احتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول أممية، يهدف إلى زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني والإمعان في حصاره.

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