أخبار اليمن : قياس درجة الحرارة في 4 محافظات يمنية

قياس درجة الحرارة في 4 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة في عشر محافظات، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة أثناء الليل والصباح الباكر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المتوقع أجواء باردة وجافة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، وباردة ورطبة نسبياً في مرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج، الضالع إب.

وأشار إلى احتمال أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى في تلك المحافظات ما بين ثلاث إلى تسع درجات مئوية.

ومن المحتمل هبوب رياح معتدلة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 12-25 عقدة مع هبات للرياح أحياناً قد تصل إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي ذمار : 6.2، عمران : 6.8، صنعاء : 7.6 ، إب : 9.6 درجات.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ)فقد نبه المركز المواطنين، وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة وحماية المحاصيل الزراعية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.

