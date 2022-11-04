نميمة الفن: لقطات ساخنه بين محمد رمضان و ناهد السباعي والاخر يهدد بنشر فيديو يجمعهم ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في السبت 05 نوفمبر 2022 12:52 صباحاً - المشهد الذي اثار قتل الكثير من المتابعين والمحبين للفنانه ناهد السباعي والفنان محمد رمضان بعد ظهور ناهد السباعي في وضع غير لائق مع الفنان محمد رمضان من كواليس احد الافلام واحتوى هذا الفيديو على لقطات غير لائقه وتم حذفه من العرض شاهد الفيديو قبل الحذف

اشتهر الفنان محمد رمضان بأسلوبه الرقيق وذكائه الجيد داخل الوسط الفني واحتل في الفتره الاخيره مكان عاليه داخل الممثلين الكبار يعتبر الفنان محمد رمضان من اشهر الفنانين داخل الوطن العربي

وخارجه وله عده ادوار كبيره مع الفنانه ناهد السباعي والفنانه رحاب الجمل ومن اكثر الافلام التي اثارت الجدل داخل الوسط الفني فيلم احكي يا شهرزاد بطوله محمد رمضان والفنانه رحاب الجمل