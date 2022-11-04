أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد العبدلي

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ محمد العبدليبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد حميد سالم العبدلي، شيخ مشايخ بني عبدالله بمديرية وصاب السافل، بعد حياة حافلة بالعمل المخلص في خدمة الوطن والمجتمع.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للشيخ وليد حميد سالم العبدلي وإخوانه، وأبناء الفقيد إبرهيم وعبدالله وحمود وكافة آل العبدلي في بني عبدالله بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار في هذا المصاب.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد الوطنية، ونهجه الخيري تجاه أبناء المجتمع وسعيه في معالجة العديد من القضايا القبلية وإصلاح ذات البين.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".