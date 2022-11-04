أخبار اليمن : وزارة الخارجية: أمريكا لا تريد السلام في اليمن

وزارة الخارجية: أمريكا لا تريد السلام في اليمنأعربت وزارة الخارجية، عن استغرابها من ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية حرصها على تحقيق السلام في اليمن، في حين أنها من تقف وراء معاناة الشعب اليمني.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذا الادعاء يأتي في سياق محاولتها التغطية على موقفها المعيق للسلام.

وأشارت إلى أن اليمنيين يحاصرون ويجوعون ويقتلون يومياً بسلاح وبضوء أخضر أمريكي.

ولفت البيان إلى أن أمريكا لا تريد وقف العدوان ويتضح ذلك من خلال تصريحاتها وانتقاداتها لمن يقوم بالدفاع عن نفسه، ومن خلال انحيازها الدائم للحرب وإجراءاتها مثل العدوان والحصار واحتلال الأراضي اليمنية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول حرق المراحل بهدف إعاقة أي جهود صادقة لتحقيق السلام المستدام.