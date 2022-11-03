343 مدنياً ضحايا الألغام والمتفجرات في اليمن
أعلنت الأمم المتحدة اليوم سقوط 343 مدنياً بين شهيد وجريح في اليمن، جراء الألغام والذخائر غير المتفجرة خلال أشهر.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في تغريدة على "تويتر" إن "الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تستمر في إلحاق خسائر فادحة بالمدنيين في اليمن".
وأكد المكتب الأممي أن "الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة مسؤولة عن 343 ضحية مدنية، بما في ذلك 95 حالة وفاة و248 إصابة بين أبريل وسبتمبر 2022".
وكان المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أكد في وقت سابق، أن إجمالي ضحايا مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية خلال الفترة من 2 ابريل إلى 2 أكتوبر، بلغ 395 شهيداً وجريحاً بينهم 131 طفلاً و26 امرأة، في 7 محافظات (الحديدة، صنعاء، الجوف، مأرب، البيضاء، حجة، تعز).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 343 مدنياً ضحايا الألغام والمتفجرات في اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.