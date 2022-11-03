أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة ناصر البغومي

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة ناصر البغوميبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة ناصر حمود البغومي، الذي وافاه الاجل بعد عمر حافل بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجل الفقيد صادق ناصر حمود البغومي وإخوانه وكافة آل البغومي في مديرية سحار محافظة صعدة بهذا المصاب الأليم.

وأشاد أمين عام المؤتمر، في برقيته بمناقب الفقيد وأدواره النضالية باعتباره أحد مناضلي الثورة اليمنية والمدافعين عنها، وأحد الشخصيات المؤتمرية الوطنية التي سخرت حياتها لخدمة وطنها وخدمة أبناء صعدة عبر مساهمته وسعيه الدؤوب لحل الكثير من المشاكل بين أبناءها وإصلاح ذات البين.

وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".