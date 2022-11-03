أخبار اليمن : عودة 14 صياداً كانوا محتجزين لدى المرتزقة

عودة 14 صياداً كانوا محتجزين لدى المرتزقةاستقبلت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، بمركز الإنزال السمكي في مديرية اللحية محافظة الحديدة، 14 صياداً كانوا محتجزين لدى مرتزقة العدوان.

وأوضح مدير عام الموانئ ومراكز الإنزال السمكي بالهيئة عزيز عطيني أن الصيادين العائدين، اختطفوا من قبل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي، وتفاوتت فترات اعتقالهم بين أسبوع إلى 22 يوماً.

فيما أفاد الصيادون بأن المرتزقة اختطفوا ثلاثة منهم من جزيرة أرضين إحدى جزر مديرية ميدي بمحافظة حجة وتم احتجازهم لمدة 22 يوماً في جزيرة فرسان، وإجبارهم على الاتصال بأهاليهم لدفع فدية مقابل عودتهم مع تحذيرهم بعدم إبلاغ أي جهة رسمية، مشيرين إلى أنه تم إطلاقهم مع قاربهم دون محرك أو معدات الصيد.

وأشار الصيادون إلى أنه تم اختطاف 11 صياداً من جزيرة شعبين اليمنية، حيث اعترضتهم أربعة قوارب باركودا سعودي على متن كل منها أربعة مرتزقة مسلحين، مبينين أن المرتزقة اعتدوا على الصيادين بالضرب والشتم، وتم اقتيادهم إلى منطقة مجهولة.

وذكروا أنه بعد اسبوع من الاعتداء الجسدي واللفظي والحرمان من الطعام تم إعادتهم إلى موقع اختطافهم.