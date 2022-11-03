أخبار اليمن : أجواء باردة في 9 محافظات وتحذير من اضطراب البحر

أجواء باردة في 9 محافظات وتحذير من اضطراب البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى باردة نسبياً على عدد من المحافظات، واضطراب البحر في مدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر وغرب خليج عدن بسبب الرياح خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه من المتوقع أجواء باردة في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء وصعدة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها مابين 4 إلى 8 درجات مئوية.
بينما قد تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات إب، شبوة، أبين، والضالع.
وحسب المركز من المحتمل أن تكون الرياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها ما بين 20-30 عقدة في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.
وذكر أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 5.2، صنعاء : 6.6 ، عمران : 6.
ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، للوقاية من البرد وحماية المحاصيل الزراعية.
كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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