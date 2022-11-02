أخبار اليمن : حجم القرص 50 جرام .. خفض اسعار الخبز والروتي

حجم القرص 50 جرام .. خفض اسعار الخبز والروتياقر اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر تحديد سعر الكيلو جرام للخبز بمبلغ 450 ريال في الافران و 500 ريال في منافذ البيع وتحديد حجم القرص بخمسين جرام .

وجرى خلال الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب الصناعة بأمانة العاصمة وصنعاء وذمار مناقشة آليات تنفيذ الحملة الخاصة بضبط وزن وأسعار الخبز بكافة اشكاله وأنواعه.

وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة، ضرورة أن ينعكس انخفاض أسعار القمح والدقيق على أسعار الخبز في المخابز والافران وأن تلمس الشريحة الكبيرة من المواطنين هذا الانخفاض.

وعبر عن أمله في التفاعل الإيجابي من قبل الجميع والالتزام بخفض أسعار الروتي والخبز .. مشيرا الى ان الوزارة لن تتساهل مع المخالفين والمتلاعبين بالمخالفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال ذلك .

ووجه وزير الصناعة، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بإصدار تعميم يلزم جميع الأفران والمخابز بتوفير الميازين وتنفيذ حملات ميدانية للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية.. حاثا مكاتب الصناعة على تنفيذ حملات ميدانية على الأفران والمخابز للتأكد من الالتزام بالبيع بالكيلو جرام واجزائه وحجم القرص.

وشدد على أهمية الرقابة المجتمعية وإشراك عقال الحارات في عملية الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم المجاني للوزارة 174 .

ونوه الوزير المطهر بجهود الرقابة الميدانية من قبل مكاتب الصناعة وما حققته من نتائج إيجابية .. داعيا الى التطوير المستمر لعملية الرقابة وتبادل التجارب الناجحة بين المكاتب .

وفي الاجتماع اكد مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد محمد قفله أهمية هذه الخطوة لوزارة الصناعة والتجارة .. مشيرا الى ان الاتحاد سيصدر تعميما الى الغرف التجارية الصناعية في الأمانة والمحافظات بالتعاون مع الحملة.

من جانبه أكد رئيس نقابة الافران والمخابز بشير الجرادي الالتزام بالقرار الصادر من الوزارة .. مشيرا الى ان النقابة أصدرت تعميم الى الأفران بالتعاميم الصادرة من الوزارة .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الاجتماع مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد ومدير حماية المستهلك عبدالله الضاعني ومدير العمليات بالوزارة نجيب العذري.

