بدون خجل .. بكل وقاحة كما ولدتها امها.. نسرين طافش بالشورت ابو فتله تثير غرائز الرجال.. وتظهر مفاتن جسمها بالكامل امام الكاميرا.. اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الاربعاء 02 نوفمبر 2022 08:56 صباحاً - اشتهرت الفنانه اللبنانيه باطلالات لها المثيره داخل الوسط الفني وخارجه وقامت الفنانه نسرين طافش بنشر صوره لها على صفحتها الرسميه على منصات التواصل الاجتماعي انستغرام بالكامل امام الجميع وبعدها قامت بنشر فيديو تقوم بوصله رقص امام منزلها بملابس غير لائقه مما اثاره انتقاد الكثير من جمهور ومحبين الفنانه نسرين طافش عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك.

اشعلت الفنانه نسرين طافش غرائز الرجال بعد قيامها بوصله رقص امام منزلها بالقميص ابو حماله قامت بوصله رقص دامت لمده نصف ساعه كامله امام منزلها

وقمت بمشاركة لجمهورها على صفحه الرسميه على الفيسبوك وصرحت الفنانه نسرين طافش عبره لقاء تلفزيوني انها انفصلت عن زوجها المصري في ايام الماضيه.