نميمة الفن: المشهورة السعودية الساخنة مودل آش السعودية بإطلالة فاضحة في أحدث ظهور لها ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 31 اكتوبر 2022 02:52 صباحاً - كعادتها تطل عارضة الأزياء السعودية آش على متابعيها عبر خاصية الستوري على صفحتها بأجرأ الحركات والتصرفات التي تستفز البعض تارة وتمتع البعض الاخر تارة أخرى.

في أحدث ظهور لها اثارت الجدل باختيارها ثياباً فاضحة للغاية وكان واضح انها لم ترتدي حمالة صدر وتركت القميص مفتوحة للغاية وراحت تتراقص وتستعرض جسمها.​

مودل آش​ كانت ايضاً قد استعرضت حجم مؤخرتها بعد التمرينات الرياضية التي قامت بها وظهرت كبيرة وتساءل البعض ان كانت طبيعية أو أنها خضعت لعملية تكبير للمؤخرة في الاونة الاخيرة للفت الأنظار اليها على السوشيل ميديا.