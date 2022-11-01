أخبار اليمن : تسجيل 100 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل 100 خرقا لقوى العدوان في الحديدةسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة 101 خرق خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين خروقات قوى العدوان استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وانفجار لغم في طفلين بالدريهمي ومحاولة تسلل في حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمّنت أيضا تحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و33 خرقا بقصف مدفعي و50 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

(سبأ)

