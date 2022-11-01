أخبار اليمن : استمرار الأجواء الباردة في 9 محافظات

استمرار الأجواء الباردة في 9 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء باردة وجافة في تسع محافظات، ورياحاً معتدلة إلى نشطة في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء باردة وجافة في محافظات البيضاء، ذمار، عمران، صنعاء وصعدة والمناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، إب والضالع.

ومن المحتمل هبوب رياح معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها ما بين 20-30 عقدة في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في ذمار : 3.5 درجات مئوية، عمران : 6 ، صنعاء : 6.8 ، السدة : 8.7 ، إب : 9.2 درجات.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

