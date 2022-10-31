أخبار اليمن : تحذيرات لوقاية الاطفال وكبار السن .. أجواء باردة في 9 محافظات يمنية

تحذيرات لوقاية الاطفال وكبار السن .. أجواء باردة في 9 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة وجافة في تسع محافظات، ورياحاً نشطة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية إنه من المتوقع أجواء باردة وجافة في محافظات البيضاء، ذمار، عمران، صنعاء وصعدة والمناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، إب والضالع.
وأشار إلى أن الرياح قد تكون، معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها ما بين 20-30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.
ونبه المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة ، داعياً المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر لحماية محاصيلهم الزراعية.
كما نبه مرتادي البحر والصيادين في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
وحسب المركز فقد بلغت أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم، 5 درجات في ذمار، 6.6 في صنعاء، 6.8 في عمران، 9 في إب ، 9 في السدة.
(سبأ)
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