أخبار اليمن : حجة..إطلاق مبادرة " معا لشتاء دافئ"

دوت الخليج -

حجة..إطلاق مبادرة " معا لشتاء دافئ"

أطلقت في مدينة حجة، مبادرة شبابية طوعية تحت شعار" معا لشتاء دافئ" تهدف إلى جمع البطانيات والملابس وتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة. حجة..إطلاق مبادرة " معا لشتاء دافئ"أطلقت في مدينة حجة، مبادرة شبابية طوعية تحت شعار" معا لشتاء دافئ" تهدف إلى جمع البطانيات والملابس وتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة. وأوضح مدير مكتب الشباب بالمحافظة مراد شلي أن المبادرة طوعية شبابية يشارك فيها الجميع بهدف جمع البطانيات والملابس وتوزيعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين لتخفيف معاناتها في فصل الشتاء. وبين أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي في أوساط المجتمع لتخفيف معاناة المحتاجين خلال فصل الشتاء.

(سبأ)



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