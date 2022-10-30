أخبار اليمن : تسجيل 54 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

تسجيل 54 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 54 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان، ثمان غارات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، و11 خرقاً بقصف مدفعي، و39 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

(سبأ)

