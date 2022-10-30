الخارجية تدين استهداف وزارة التربية والتعليم في الصومال
أدانت وزارة الخارجية العمل الإرهابي الذي استهدف وزارة التربية والتعليم العالي بالعاصمة الصومالية مقديشو، وراح ضحيته أكثر من 100 قتيل و300 جريح من المدنيين.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان له إلى أن استهداف أماكن تجمع المدنيين يخالف كافة التعاليم الدينية والأخلاق والأعراف والقيم الإنسانية.
وأعرب البيان عن تضامن حكومة الإنقاذ الوطني والشعب اليمني مع الحكومة والشعب الصومالي في مواجهة الاٍرهاب والإرهابيين.
وأكد أن الإرهاب مرفوض بكل أشكاله وصوره، وهو يمثل أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين، مشدداً على أهمية تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي تلك الأعمال الإرهابية إلى العدالة.
ونوه البيان إلى أن الإرهاب والتطرف لا يعترفان بالمكان والزمان فهدفهما تدمير المجتمعات والتأثير السلبي على نسيجها الاجتماعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الخارجية تدين استهداف وزارة التربية والتعليم في الصومال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.