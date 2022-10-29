نميمة الفن: وصله رقص فاضحه للفنانة ابتسام تسكت ببدلة شفافة.. ورد متابع لها مسحتي سما المصري وفيفي عبده ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الأحد 30 اكتوبر 2022 12:07 صباحاً - تصدرت الفنانه ابتسام وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص خادشة ومنافيه للاداب عبر بث مباشر على الفيسبوك ورد الجمهور لها والمتابعين غلبتي صافيناز شاهد الفديو..

نشرت الفنانه ابتسام الجدل مجددا على منصات التواصل الاجتماعي بعد قيامها بتصوير فيديو وهي تقوم بوصله رقص خادشة وغير لائقه على بث مباشر وكانت ترتدي ملابس شفافه وفستان ابيض

اظهر عضو في جسمها وقامت بنشره على الصفحه الرسميه وبعض نشره بعده ساعات اثار جدلا واسعا داخل الوسط الفني ونال انتقاد كثير من الجمهور لاحتواء الفيديو على لقطات خادشة وكانت ترتدي في الفيديو

فستان ابيض مكشوف الظهر اظهر عضو حساس في جسمها امام الكاميرا ورد المتابعين لها غلبتي صفيناز.. شاهد الفديو قبل الحذف..