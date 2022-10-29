أخبار اليمن : وزير التعليم الفني يفتتح المعرض السنوي لابتكارات طلاب كلية الاتحاد الدولية

وزير التعليم الفني يفتتح المعرض السنوي لابتكارات طلاب كلية الاتحاد الدوليةافتتح وزير التعليم الفني والتدريب المهني الاستاذ غازي احمد علي محسن اليوم بصنعاء، المعرض السنوي لهندسة معدات طبية وهندسة ميكاترونكس وجرافيكس وملتيميديا، الذي تقيمه كلية الاتحاد الدولية.

وطاف الوزير غازي بأجنحة المعرض، حيث أشاد بما شاهد من أعمال ابداعية وابتكارية قام بها طلاب الكلية، والتي ستعود بالنفع لهم وللكلية وسوق العمل والوطن بشكل عام، كما حيا دور الكلية وعمادتها في تهيئة المناخ المناسب ليظهر الطلاب ابداعاتهم وابتكاراتهم، مشدداً على أهمية إعداد الطلاب علمياً وتطبيقياً ليتم رفد سوق العمل بمخرجات مؤهلة.

وأوضح عميد كلية الاتحاد الدولية الدكتور فتحي هاشم، أن إقامة المعرض الذي تقيمه الجامعة سنوياً في هندسة معدات طبية وهندسة ميكاترونكس وجرافيكس وملتيميديا، من أجل رفد سوق العمل بمخرجات مؤهلة بعد أن تلقوا تعليمهم في الكلية بالشكيل المطلوب نظرياً وتطبيقياً، وكذا لترويج أعمال الطلاب الابداعية والابتكارات الصناعية، من خلال صنعهم لأجهزة تحاكي الاجهزة المصنعة في الغرب.

وقال إن الظروف التي تمر بها البلاد وما يعيشه الشعب من معاناة نتيجة العدوان والحصار، سببت انقطاع وعدم توفر احهزة ومعدات ومتطلبات يستخدمها الطلاب في الكلية.

مضيفاً "المعاناة تولد الابداع.. حيث قام طلاب من الكلية بعمل مشاريع ابتكارية وعمل أجهزة معملية وأجهزة طبية وهندسية لا تقل كفاءتها عن الاجهزة التي تستورد من الصين وغيرها، ليستفيد منها هولاء الطلاب وزملائهم".

