نميمة الفن: احتوى مشاهد وإيحاءات فاضحة.. الراقصة صافيناز تشعل مواقع التواصل بهذا الفيديو ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 29 اكتوبر 2022 08:25 صباحاً - أثارت الراقصة ​صافيناز​ ضجة كبيرة بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع من فيديو كليب عملها الجديد.

ونشرت صافيناز مقطع الفيديو المثير للجدل على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهو عبارة عن أغنية مصورة على طريقة الفيديو كليب تحت اسم"​Baby"​.

ويبدو أن العمل يهدف بالأساس إلى إثارة الجدل خصوصاً أن صافيناز تعمدت الظهور بطريقة مثيرة أمام الجمهور من خلال حركاتها ورقصها وطريقة هزها صدرها أمام الممثل الشاب رامي دياب.

وانتشرت مؤخراً أنباء تتحدث عن خطوبة صافيناز ورامي الذي ظهر معها بالفيديو، وذلك بعد نشر صافيناز صوراً وفيديو لها مع رامي قبل طرح العمل وهو يقدم لها خاتماً فاعتبره البعض خطيبها، لكن اتضح أنه فقط بطل فيديو كليبها الجديد.

وكشفت الراقصة صافيناز حقيقة الصور التي تم تداولها قائلة: "ده مش خطيبي ده تصوير كليب جديد بعنوان (بيبى)".

وأضافت صافيناز: هذه الصور التي انتشرت مؤخراً ما هى إلا ترويج للكليب المنتظر طرحه والذى سيكون مفاجأة للجميع.

يذكر أن أغنية "بيبي" كلمات الشاعر وليد رياض وألحان عصام إسماعيل وتوزيع إسلام شيتوس وإخراج و إنتاج منال البربري.