أخبار اليمن : الثروة السمكية تدين اختطاف تحالف العدوان 20 صياداً يمنياً

الثروة السمكية تدين اختطاف تحالف العدوان 20 صياداً يمنياً
أدانت وزارة الثروة السمكية اختطاف قوات تحالف العدوان ومرتزقتها 20 صياداً يمنياً أثناء ممارستهم نشاط الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية.
واستنكرت الوزارة الممارسات الإجرامية لقوى تحالف العدوان تجاه الصيادين اليمنيين، وآخرها اختطاف 20 صياداً يمنياً مع ستة قوارب وصداف صغير قبالة سواحل منطقة بحيص في مديرية ميدي، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وحذّرت من مغبة استمرار أعمال القرصنة في المياه اليمنية، وتمادي قوى العدوان ومرتزقتهم في اختطاف الصيادين العزّل وتضييق الخناق عليهم أثناء عملية الصيد في البحر منذ بداية العدوان على اليمن.
وحمّلت وزارة الثروة السمكية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية المسؤولية الكاملة إزاء الصمت والتخاذل المستمر تجاه التعسفات المتكررة بحق الصيادين من قِبل تحالف العدوان والمرتزقة.
(سبأ)
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