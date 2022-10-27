أخبار اليمن : الأرصاد يدعو للوقاية من البرد في 9 محافظات

الأرصاد يدعو للوقاية من البرد في 9 محافظاتدعا المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات للوقاية من الطقس البارد، في تسع محافظات وأجزاء من المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس بارداً أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء .

وأشار إلى احتمال أن يكون الطقس بارداً نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، إب والضالع، وأجزاء من المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية.

ولفت المركز إلى أن الرياح قد تكون نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

ونبه المركز المواطنين كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس البارد .

ودعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر من الأجواء الباردة وحماية محاصيلهم الزراعية .

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 5 درجات في ذمار، 6.5 في عمران، 7.4 في صنعاء، 9 في السدة ـ إب.

