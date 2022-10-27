أخبار اليمن : الخارجية تدين استهداف المدنيين في شيراز بإيران

الخارجية تدين استهداف المدنيين في شيراز بإيرانأدانت وزارة الخارجية العمل الإرهابي الذي استهدف أحد المزارات الدينية في مدينة شيراز بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وراح ضحيته عدد من المدنيين.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن أي أعمال تستهدف أماكن تجمع المدنيين يخالف كافة التعاليم الدينية والأخلاق والأعراف والقيم الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامن حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء مع الحكومة الإيرانية في مواجهة الاٍرهاب والإرهابيين.

وشدد البيان على أن الإرهاب مرفوض بكل أشكاله، ويمثل أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين.

كما أكد البيان أهمية تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي تلك الأعمال الإرهابية إلى العدالة، مشيراً إلى أن الإرهاب والتطرف لا يعترفان بالمكان والزمان فهدفهما تدمير المجتمعات والتأثير السلبي على نسيجها الاجتماعي.

(سبأ)

