أخبار اليمن : إحتجاز سفينة الديزل (سندس) ..دخول 4 سفن نفطية ميناء الحديدة

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إحتجاز سفينة الديزل (سندس) ..دخول 4 سفن نفطية ميناء الحديدة

بالتزامن مع افراجه عن 4 سفن مشتقات نفطية، إحتجز تحالف العدوان السعو- امريكي سفينة مشتقات نفطية جديدة بعد تفتيشها في جيبوتي. إحتجاز سفينة الديزل (سندس) ..دخول 4 سفن نفطية ميناء الحديدةبالتزامن مع افراجه عن 4 سفن مشتقات نفطية، إحتجز تحالف العدوان السعو- امريكي سفينة مشتقات نفطية جديدة بعد تفتيشها في جيبوتي. وذكرت شركة النفط اليمنية في صنعاء إن تحالف العدوان إحتجز يوم الثلاثاء 25 اكتوبر الجاري سفينة الديزل (سندس) بهدف زيادة معاناة ابناء الشعب اليمني والامعان في حصاره. يذكر أن السفن التي دخلت ميناء الحديدة تقل على متنها 29969 طنا من مادة البنزين، و29426 طنا من مادة الديزل و9230 طنا من مادة الغاز.

وكانت السفن الاربع ( بريكليس- إمبريوس- ليدي سارة- أوسكار) تعرضن للإحتجاز لفترات ( 17- 7 - 6 - 3 ايام ) على التوالي.



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