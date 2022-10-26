نميمة الساحل: فيفي عبده بالبيبي دول الشفاف تثير الجمهور وتتعرض لانتقادات حادة ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الاربعاء 26 اكتوبر 2022 12:15 صباحاً - منذ شهور، تنشر النجمة المصرية فيفي عبده صورًا لها، تظهر بها ترتدي القصير جدًا أمام البحر، ومن الطبيعي أن ترتدي ملابس البحر أو ملابس مكشوفة.

لكنها تنشر بشكل يومي صورًا جريئة جدًا، ما يعرّضها بشكل مستمر لهجوم الآلاف عليها الذين دعوها لاحترام سنها الذي بلغ ٦٧ عامًا.

اليوم نشرت صورة كانت الأكثر سخونة بين كلّ ما نشرته بالأيام الفائتة، وظهرت ترتدي البيبي دول وبدت وكأنها فتاة عشرينية والعمر لم يمر عليها بعد.

كثيرون هاجموها لكن كثيرين أيضًا تغزلوا بجسدها الرشيق الجميل وحيويتها ونضارة ملامحها.