أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يواسي آل الأرحبي وآل الرويشان

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رئيس المؤتمر يواسي آل الأرحبي وآل الرويشان

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس ، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ محمد اسماعيل الارحبي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب، واخوانه، بوفاة شقيته. رئيس المؤتمر يواسي آل الأرحبي وآل الرويشانبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس ، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ محمد اسماعيل الارحبي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب، واخوانه، بوفاة شقيته. وفي برقية العزاء الموصولة ايضا إلى اولاد الفقيدة/ عبدالكريم بن علي صالح الرويشان، وناجي بن علي صالح الرويشان، وكافة آل الارحبي، وآل الرويشان، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “



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