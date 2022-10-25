اخبار الخليج / اخبار اليمن

أخبار اليمن : قيادات المؤتمر تتقدم مشيعي جثمان الشيخ سيف طاهر الجنيدي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

المؤتمر نت - قيادات المؤتمر تتقدم مشيعي جثمان الشيخ الجنيدي
75f3543ad6.jpg
03dc29a737.jpg
5a3b2ce93a.jpg
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - في موكب جنائزي مهيب شيع اليوم بالعاصمة صنعاء جثمان الفقيد الشيخ سيف طاهر الجنيدي، أحد مشائخ شبوة الى مثواه الاخير

9fdc722422.jpg
دوت الخليج -
قيادات المؤتمر تتقدم مشيعي جثمان الشيخ سيف طاهر الجنيدي
في موكب جنائزي مهيب شيع اليوم بالعاصمة صنعاء جثمان الفقيد الشيخ سيف طاهر الجنيدي، أحد مشائخ شبوة الى مثواه الاخير بمقبرة خزيمة، بحضور نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، والامين العام غازي أحمد علي محسن، والدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء- عضو اللجنة العامة- ونائبه محمود الجنيد، وعدد من أعضاء اللجنة العامة، وأعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر، ومحافظ شبوة عوض بن فريد العولقي وجمع من المواطنين
واشار المشيعون إلى عدد مناقب الفقيد وإسهاماته العملية في شركة النفط اليمنية، وجهوده في المجال التنظيمي، ودوره في إصلاح ذات البين، معتبرين رحيله في هذه الظروف خسارة كبيرة على المؤتمر الشعبي العام، والوطن بشكل عام.
والشيخ الجنيدي شخصية وطنية وحدوية، مثل رحيله صدمة لأقاربه ومحبيه، في وقت يحتاج فيه الوطن لخدمات المخلصين من أبنائه الذين يرفضون مشاريع الاحتلال والتقسيم.

وكان الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن،قدّم باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، خالص التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل الجنيدي بمحافظة شبوة، بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون" .

aa878764ef.jpg
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
اطبع الخبر
dabf812a6a.jpg
احفظ الخبر بصيغة وورد
8caeba734b.jpg

تعليق

إرسل الخبر

إطبع الخبر

RSS

حول الخبر إلى وورد

معجب بهذا الخبر

انشر في فيسبوك

انشر في تويتر

المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة

counter easy hit

جميع حقوق النشر محفوظة 8d27f8ee92.jpg 2003-2022 3110ff6903.jpg

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قيادات المؤتمر تتقدم مشيعي جثمان الشيخ سيف طاهر الجنيدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا