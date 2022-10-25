أخبار اليمن : قيادات المؤتمر تتقدم مشيعي جثمان الشيخ سيف طاهر الجنيدي

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المؤتمر نت - قيادات المؤتمر تتقدم مشيعي جثمان الشيخ الجنيدي
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دوت الخليج -
قيادات المؤتمر تتقدم مشيعي جثمان الشيخ سيف طاهر الجنيدي
في موكب جنائزي مهيب شيع اليوم بالعاصمة صنعاء جثمان الفقيد الشيخ سيف طاهر الجنيدي، أحد مشائخ شبوة الى مثواه الاخير بمقبرة خزيمة، بحضور نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، والامين العام غازي أحمد علي محسن، والدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء- عضو اللجنة العامة- ونائبه محمود الجنيد، وعدد من أعضاء اللجنة العامة، وأعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر، ومحافظ شبوة عوض بن فريد العولقي وجمع من المواطنين
واشار المشيعون إلى عدد مناقب الفقيد وإسهاماته العملية في شركة النفط اليمنية، وجهوده في المجال التنظيمي، ودوره في إصلاح ذات البين، معتبرين رحيله في هذه الظروف خسارة كبيرة على المؤتمر الشعبي العام، والوطن بشكل عام.
والشيخ الجنيدي شخصية وطنية وحدوية، مثل رحيله صدمة لأقاربه ومحبيه، في وقت يحتاج فيه الوطن لخدمات المخلصين من أبنائه الذين يرفضون مشاريع الاحتلال والتقسيم.
وكان الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن،قدّم باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، خالص التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل الجنيدي بمحافظة شبوة، بهذا المصاب الجلل.
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون" .
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سعد محمود
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة