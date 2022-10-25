أخبار اليمن : صنعاء: توزيع 900 سلة غذائية على الفقراء

صنعاء: توزيع 900 سلة غذائية على الفقراءدشنت السلطة المحلية بمديرية همدان محافظة صنعاء اليوم توزيع 900 سلة غذائية في إطار برامج الإحسان الخيرية .وفي التوزيع أوضح وكيل المحافظة عاطف المصلي، أن هذه المساعدات تترجم توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي للاهتمام بالفقراء والمحتاجين وتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع.

فيما أشار مدير المديرية منير الكبسي، إلى أن هذه السلال الغذائية تأتي في إطار تعزيز القيم الإنسانية التي جاء بها الدين الإسلامي.

بدوره ذكر مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمديرية فهد عطية، أن السلات الغذائية تستهدف الفقراء والمحتاجين في كافة مناطق همدان.

