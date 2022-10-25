أخبار اليمن : “الثروة السمكية” تدين انتهاكات العدوان السعودي بحق الصيادين اليمنيين

“الثروة السمكية” تدين انتهاكات العدوان السعودي بحق الصيادين اليمنيين
أدانت وزارة الثروة السمكية، الانتهاكات السعودية المتزايدة بحق الصيادين والقطاع السمكي في اليمن.
واستنكرت الوزارة في بيان لها اختطاف القوات السعودية 17 صياداً من أبناء الهارونية بمديرية المنيرة في محافظة الحديدة، أثناء عملهم في مناطق الصيد اليمنية الشمالية.
وأوضح البيان أن القوات السعودية عمدت إلى نهب ثلاثة قوارب اصطياد كانت بحوزة الصيادين، تزامناً مع تضييق الخناق عليهم أثناء الاصطياد في المياه اليمنية.
وأشار إلى وصول الصيادين مساء الإثنين إلى مديرية اللحية، بعد أسبوع من اختطافهم في جزيرة سانا غير المأهولة .
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