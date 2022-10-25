أخبار اليمن : اغلاق عيادات غير مرخصة في محافظة صنعاء

اغلاق عيادات غير مرخصة في محافظة صنعاءاغلق مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، أمس ، عيادات معالجة أمراض البواسير المخالفة والتي تعمل بدون تراخيص في عدد من مناطق المديرية.

وأفاد مدير عام الصحة بالمديرية الدكتور عبدالغني فرج بأنه تم اغلاق خمس عيادات في قاع القيضي وقرية الجيرف غير مرخصة وتعمل بطرق مخالفة وغير معتمدة فيما يسمى بمعالجة أمراض البواسير.

ولفت إلى أن اغلاق هذه العيادات يأتي ضمن حملة الرقابة والتفتيش على المنشات الطبية..مبينا أن هذه العيادات سبق وتم اغلاقها الا أن ملاكها يعودون لممارسة المهنة بطريقة مخالفة وبدون مؤهلات ومعايير صحية.

وأكد الدكتور فرج، أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذه العيادات في منطقتي القيضي وقرية الجيرف بعزلة الفروات، والتي تمارس مهنة مداواة المرضى بدون تراخيص ومخالف لمعايير وزارة الصحة العامة والسكان.

