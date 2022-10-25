أخبار اليمن : تعرف على التطبيقات البديلة للواتس اب بعد تعطله

تعرف على التطبيقات البديلة للواتس اب بعد تعطله
بعد توقف تطبيق واتس آب في عدد من دول العالم منتجة تعطل خدمة التراسل الفوري واتس اب، بما في ذلك إيطاليا وبريطانيا ومصر وعدد آخر من الدول، حيث توقف WhatsApp عن العمل حوالي الساعة 09:00 صباحًا وفي وقت كتابة هذا التقرير لا يبدو أنه قد استأنف عمله بشكل صحيح بعد.
وبحسب Downdetector ، ارتفعت التقارير في وقت مبكر من الصباح، حيث تبادل العديد من المستخدمين الرسائل على الصفحة حول سبب الانقطاع.
يبدو أن خدمة التراسل غير متصلة بالإنترنت تمامًا، مع استحالة إرسال واستقبال الرسائل أو تكوين إصدار المتصفح من Whatsapp عبر قائمة الأجهزة المتصلة.
وفي السطور التالية نستعرض اهم التطبيقات المتاحة كبديل لواتس اب وكانت كالتالي:
skype
snapchat
line
viber
Signal
telegram
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