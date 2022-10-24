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بدون خجل .. سما المصري تظهر عضو من جسمها داخل الحمام في بث مباشر امام الجمهور… اتفرج

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فنون - كتب سعد محمود في االسبت 22 أكتوبر 2022 02:52 صباحاً - اثارت الفنانه المصريه اللي الجدل  مجددا بعد قيامها ببث مباشر داخل الحمام وخلال البث المباشر ظهره عضو  من جسمها امام الكاميرا وتم التسريب الفيديو بطريقه كبيره شاهد الفيديو..

تصدرت الفنانه سما المصري التواصل الاجتماعي بعد تسريب فيديو لها وهي تقول بوصله   نشرت الفنانه سما المصري في بث  مباشر على صفحتها الرسميه وهي تقوم بوصله رقص داخل الحمام

واثناء  الاستحمام قامت باظهار عضو من جسدها لها وقامت باظهار صدرها كامل امام الكاميرا بدون كسوف ولا خجل وانتشر الفيديو بطريقه كبيره ورهيبة بعده نزوله على صفحتها الرسميه بعده ساعات ونال علي انتقاد كبير  من المتابعين والجمهور لاحتوائة

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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