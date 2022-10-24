أخبار اليمن : ولادة 3 توائم بعملية قيصرية

ولادة 3 توائم بعملية قيصرية
نجح فريق طبي في مستشفى الوحدة للأمومة والطفولة في مديرية صالة بمحافظة تعز، امس، في إجراء عملية ولادة قيصرية لأم في العقد العشرين من عمرها، أنجبت ثلاثة توائم، اثنتين إناث وذكر.
وأوضح الدكتور أنيس صالح - أخصائي جراحة عامة - أن العملية القيصرية أجريت بنجاح، والأم والمواليد الثلاثة التوائم في صحة جيدة، وحالتهم مستقرة، حيث تم نقل التوائم إلى قسم الحضانات في المستشفى.
فيما أشار مدير المستشفى، الدكتور حمود القارح، إلى الجهود المبذولة من المستشفى في تقديم الخدمات الطبية للحالات الوافدة من مختلف المديريات، وما شهده من تطورات في الأداء وتحديث للتجهيزات.
(سبأ)
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