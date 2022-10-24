أخبار اليمن : برشلونة يسحق أتلتيك بيلباو برباعية

برشلونة يسحق أتلتيك بيلباو برباعيةتغلب برشلونة على ضيفه أتلتيك بيلباو برباعية دون رد في مباراة جمعتهما بالمرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم ليرفع رصيده الى 28 نقطة.

وتناوب على تسجيل رباعية برشلونة أربعة لاعبين هم عثمان ديمبلي، سيرجي روبرتو، روبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس في الدقائق 12و 18و 22 و73 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، وقلص الفارق بينه والمتصدر ريال مدريد إلى ثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 18 نقطة في المركز السادس.

