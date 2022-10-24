أخبار اليمن : الخارجية تدين استمرار جرائم الكيان الصهيوني في القدس

الخارجية تدين استمرار جرائم الكيان الصهيوني في القدسأدان وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، استمرار الكيان الصهيوني في ممارسة إرهاب الدولة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وبالتحديد في مدينة القدس الشريف وما حولها.

وأشار وزير الخارجية في بيان له اليوم الاثنين إلى أنه لليوم الخامس عشر على التوالي ما زالت مدينة نابلس تشهد حصاراً عسكرياً بالإضافة إلى اعتقال العديد من المدنيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.

وحمّل، الكيان الصهيوني مسؤولية حماية المدنيين الفلسطينيين، باعتبارها قوة الاحتلال، وفقاً للقانون الدولي وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع .

وحسب وكالة الانبا اليمنية (سبأ) فقد حذر وزير الخارجية من تبعات تصعيد قوات الاحتلال الصهيوني بما يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، داعياً مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤوليته في حماية الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع الاعتداءات الصهيونية .

