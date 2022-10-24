نميمة الفن: كما ولدتها امها .. فيفي عبده تثير الجدل برقصها بـ"بشكير" الحمام (فيديو) ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في االسبت 22 أكتوبر 2022 11:03 مساءً - أثارت الفنانة فيفي عبده جدلا كبيرا بسبب فيديو جديد نشرته عبر حسابها على Instagram.

وظهرت فيفي عبده في الفيديو ترقص وهي ترتدي "بشكير الحمام" على أنغام أغنية "العوازل ياما قالوا" بصوت مدحت صالح.

وتلقت فيفي عبده تعليقات كثيرة من جمهورها الذي انتقد رقصها بهذا الشكل وهي ترتدي فقط "فوطة الاستحمام" وطالبوها باحترام سنها والتوقف عن نشر هذه الفيديوهات.

وكانت فيفي عبده مرت بوعكة صحية بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب "حقنة خطأ" في منطقة الظهر، وظهرت في فيديو وحكت لجمهورها ما حدث معها: "مساء الخير من مصر أم الدنيا عاوزة أقولكوا حسبي الله ونعم الوكيل في ولد إداني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية".

وبعد فترة غياب عادت للتواصل مع جمهورها ونشر فيديوهات لها من الساحل الشمالي وهي ترقص على أغنيات مختلفة .