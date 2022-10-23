أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صالح السباعي

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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صالح السباعي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ صالح يحيى السباعي، المسئول التنظيمي بفرع المؤتمر في مديرية بني صريم محافظة عمران، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ صالح السباعيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ صالح يحيى السباعي، المسئول التنظيمي بفرع المؤتمر في مديرية بني صريم محافظة عمران، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ مراد صالح يحيى السباعي، ويحيى صالح يحيى السباعي، وكافة آل السباعي بمديرية بني صريم محافظة عمران، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.



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