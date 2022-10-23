أخبار اليمن : النيابة تبدأ التحقيق في قضية تهريب أدوية سرطان الدم

النيابة تبدأ التحقيق في قضية تهريب أدوية سرطان الدم
باشرت نيابة غرب أمانة العاصمة، اليوم التحقيقات في قضية تهريب أدوية للسرطان، وما سببته من وفاة لعشرة أطفال، ومضاعفات صحية لعدد من الأطفال، في مركز لوكيميا الدم في مستشفى الكويت بصنعاء.
وأوضح وكيل نيابة غرب الأمانة القاضي ياسر الزنداني أن النيابة توالى إجراءات التحقيق وتم استدعاء عدد من ممثلي الجهات والأشخاص ممن وردت أسمائهم في التحقيقات الإدارية التي بدأت بها وزارة الصحة.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار إلى أن هذه القضية تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل النائب العام، للكشف عن المتسببين ومن لهم علاقة بها، وإحالتهم للمحاكمة وفقا للقانون، ولما فيه تحقيق العدالة ومنع وقوع مثل هذه الجرائم.
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