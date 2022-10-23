أخبار اليمن : تسجيل 50 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

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تسجيل 50 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 50 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. تسجيل 50 خرقاً لقوى العدوان بالحديدةسجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 50 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروقات قوى العدوان تضمنت استحداث تحصينات قتالية في مقبنة، وتحليق ثمان طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس ومقبنة. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الخروقات شملت ثمانية خروق بقصف صاروخي ومدفعي، و33 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



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