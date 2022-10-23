أخبار اليمن : ضبط طن ونصف مواد غذائية مغشوشة بصنعاء

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ضبط طن ونصف مواد غذائية مغشوشة بصنعاء

ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء، طناً ونصف الطن مواد غذائية مغشوشة وسبع مخالفات تجارية خلال حملة الرقابة والتفتيش على الأسواق. ضبط طن ونصف مواد غذائية مغشوشة بصنعاءضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء، طناً ونصف الطن مواد غذائية مغشوشة وسبع مخالفات تجارية خلال حملة الرقابة والتفتيش على الأسواق. وأوضح مدير عام مكتب الصناعة بالمحافظة فهد الغرباني، أن المواد المضبوطة مخالفة للمواصفات والمقاييس، وتم سحبها من السوق خلال الحملة بمديريات المحافظة. وأفاد بأنه تم ضبط سبع مخالفات توزعت على عدم إشهار الأسعار وسلع تالفة ورفع أسعار وعدم البيع بالميزان.. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد الغرباني، أن المكتب لن يتهاون مع التجار المخالفين وسيتخذ الإجراءات بحق كل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات المواطنين.



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