أخبار اليمن : ترحيب يمني.. استراليا تلغي اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

ترحيب يمني.. استراليا تلغي اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الصهيونيرحبت وزارة الخارجية بقرار استراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة للكيان الصهيوني.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم ، أن هذه الخطوة تنسجم مع الحق الفلسطيني الثابت.

ودعت الدول التي اعترفت بالقدس الغربية عاصمة للكيان الصهيوني، إلى أن تحذو حذو استراليا .

وجدد البيان التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته المحقة والمشروعة حتى تحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس الشريف .

(سبأ)

