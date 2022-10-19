أخبار اليمن : شهيد وجريح بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الجوف

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شهيد وجريح بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الجوف

اُستشهد مواطن وأُصيب آخر اليوم بانفجار لغم من مخلفات قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف. شهيد وجريح بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الجوفاُستشهد مواطن وأُصيب آخر اليوم بانفجار لغم من مخلفات قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف. وأوضح مصدر محلي، أن المواطن علي سعيد مبارك هايلة استشهد وأصيب المواطن صالح محمد علي عقلان إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان بسيارتهم. وأشار المصدر إلى أن مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية تسببت في سقوط عشرات من الشهداء والجرحى من المدنيين في مديرية خب والشعف خلال الفترة الماضية.

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