أخبار اليمن : البرلمان يستأنف جلسات أعماله السبت المقبل

البرلمان يستأنف جلسات أعماله السبت المقبليستأنف مجلس النواب، جلسات أعماله السبت المقبل 26 ربيع الأول 1444هـ الموافق 22 أكتوبر 2022م.

وسيقف المجلس أمام آخر مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي والآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، وخذلان المجتمع الدولي لآمال وتطلعات الشعب اليمني في تحقيق السلام وتلبية مطالبه في وقف تعنت دول العدوان وتنصلها عن توسيع بنود الهدنة للتخفيف من حجم المعاناة التي أثقلت كاهله.

كما سيقف المجلس، أمام عدد من المواضيع والقضايا المدرجة في جدول أعماله لهذه الفترة ومنها مناقشته لأداء الصناديق العامة، والتقارير التي تم استعراضها من قبل المجلس في الدورة السابقة، بالإضافة إلى استعراض التقارير والمواضيع المنجزة من قبل لجان المجلس الدائمة والخاصة.