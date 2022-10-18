أخبار اليمن : الحديدة.. 50 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 50 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 50 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 3 غارات للطيران التجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت تحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و10 خروقات بقصف مدفعي، و26 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.