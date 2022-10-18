دوت الخليج -

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

وجهت وزارة الصحة والسكان في مصر رسالة عاجلة إلي المرضى والمواطنين بضرورة عدم الحصول علي المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب، وذلك للحفاظ علي فاعلية هذة المضادات في العلاج . الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنينوجهت وزارة الصحة والسكان في مصر رسالة عاجلة إلي المرضى والمواطنين بضرورة عدم الحصول علي المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب، وذلك للحفاظ علي فاعلية هذة المضادات في العلاج . وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان اعلنت عن 4 أسباب وراء مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية مؤكدة ضرورة استشارة الطبيب عند تاول المضادات الحيوية. وتضمنت أسباب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية : 1- سوء استعمال المضادات الحيوية والافراط فى تناولها للبشر والحيوان والنبات 2- عدم الالتزام بالنظافة الشخصية وقلة التدابير الوقائية من العدوى ومكافحتها 3- تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب 4- نقص الوعى المجتمعى وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الدراسات العلمية أثبتت أن 67 % من المصابين بفيروس كورونا يأخذون المضادات الحيوية بدون وصف الطبيب، وأوضحت أنه فى حال التأكد من الإصابة بفيروس كورونا يجب استشارة الطبيب المختص قبل تناول المضادات الحيوية.

(اليوم السابع)



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.